Capoulas Santos considera necessário relativizar o problema da seca

Deputado do PS lembra que a situação é cíclica

O antigo Ministro da Agricultura, Capoulas Santos, considerou necessário relativizar o problema da seca. Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, o deputado do PS lembra que a situação é cíclica, mas adianta que já muito se tem feito para minimizar os efeitos.

Dá como exemplo a construção do Alqueva e considera que é preciso ser cauteloso nas apreciações que se fazem, porque há respostas, e as medidas são adotadas em função das circunstâncias. Refere que há sempre crises na agricultura, mas considera que é preciso criar um equilíbrio entre as necessidades o que o Estado pode dar.

Relativamente a eventuais alterações à Convenção de Albufeira – que define a gestão dos recursos hídricos entre Portugal e Espanha – Capoulas Santos considera que não faz sentido abrir um processo de revisão porque os termos do acordo são favoráveis a Portugal. Já em relação ao aumento dos custos dos fatores de produção, Capoulas Santos considera que se trata de uma situação conjuntural, que será ultrapassada, mas que necessariamente vai repercutir-se no preço aos consumidores.

Relativamente ao futuro, não se compromete com a possibilidade de voltar a ser ministro da Agricultura, mostra-se favorável a um governo mais pequeno, em que a pasta da Agricultura seja acumulada com outras, como o Mar ou o Ambiente, e lembra que a maioria absoluta deu ao PS um capital de confiança que não pode ser desbaratado.

Entrevista conduzida pelos jornalistas Rosário Lira, da Antena1 e Diana do Mar do Jornal de Negócios.