Captações no Guadiana geram desacordo

Afonso do Ó contraria a ideia de Carmona Rodrigues – que deverá avançar mesmo, de acordo com o Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve, atualmente em fase de projeto, com os “impactos desconhecidos” que a captação de água no rio Guadiana pode trazer no futuro.

“A captação pode ter alguns impactos que nós ainda não sabemos. Esse é o maior problema porque estamos a jogar no desconhecido. Espanha capta água para o seu lado e nós vamos captar para a barragem de Odeleite sem sabermos que disponibilidades é que temos e quais são as necessidades dos caudais ecológicos”, advoga o especialista ao JA.

A captação de água no Guadiana, a montante do Pomarão, no distrito de Beja, é uma das medidas previstas no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) apresentado pelo Governo, que destina uma verba de 200 milhões de euros para a implementação do Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve.

O país vizinho já efetua esta captação de água no Guadiana há vários anos, tendo sido aceite por Portugal “em situações de seca extrema”. No entanto, “o que acontece é que eles começaram a usar essa captação de forma permanente”, sublinha o ambientalista.

(…)

Gonçalo Dourado

- Publicidade -

(leia a reportagem completa no Jornal do Algarve de 5 de maio de 2022)