Caravela Vera Cruz já chegou a Vila Real de Santo António

A Caravela Vera Cruz, que vai fazer o primeiro Caminho Marítimo de Santiago no sábado, dia 28 de maio, chegou esta manhã a Vila Real de Santo António, estando atracada junto aos terrenos pertencentes à Docapesca.

A partida está agendada para as 09:00 de sábado, com a participação da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa e outras dezenas de embarcações internacionais convidadas, com destino ao porto de Vilamoura, onde irá pernoitar.

Este novo projeto, que reúne cerca de 150 participantes, pretende recriar, na costa portuguesa, a viagem da mítica “Barca de Pedra”, que terá transportado o corpo do apóstolo Santiago até à Galiza, em Espanha, a navegar entre locais associados ao culto e à Ordem de Santiago.

Reza a lenda que durante o primeiro milénio, o corpo de Tiago atravessou o mar Mediterrâneo, numa viagem que ligou Jaffa (Palestina) até Campus Stella (Espanha). O corpo terá sido sepultado num bosque e o seu túmulo descoberto apenas oito séculos depois, quando uma estrela guiou o primeiro peregrino até ao local.

Este acontecimento ficou marcado como a primeira grande peregrinação e o primeiro Caminho de Santiago.

O caminho marítimo é composto por 12 etapas, indo depois de Vilamoura até Sines (30 de maio), seguindo-se Cascais (1 de junho), Peniche (3 de junho), Ria de Aveiro (4 de junho), Matosinhos (6 de junho), Viana do Castelo (8 de junho), Baiona (10 de junho), Vila Garcia de Arousa (11 de junho) e, por fim, Pádron (12 de junho).

Ao todo serão percorridas cerca de 500 milhas náuticas e os últimos 12 quilómetros que ligam Pádron a Santiago de Compostela serão feitos a pé pelos viajantes.

O itinerário vai permitir “a exploração da paisagem costeira e a redescoberta da história e da cultura locais, nomeadamente do concelho de Vila Real de Santo António, que será uma referência para todos os que desejarem iniciar a rota em território português”, segundo o comunicado da autarquia.

Este projeto tem como objetivo “contribuir para a diversificação da oferta turística, para a qualificação dos serviços e das infraestruturas marítimas e para a coesão territorial e desenvolvimento de parcerias transfronteiriças”.

A Caravela Vera Cruz será a “Estrela Polar” deste cruzeiro inaugural e foi construída no início do século para celebrar os 500 anos da descoberta do Brasil, sendo possível subir a bordo em todas as estações náuticas do percurso.

O barco pode ser visitado em Vila Real de Santo António pelo público em geral entre quinta e sexta-feira, dias 26 e 27 de maio, entre as 10:00 e as 19:00.

Esta iniciativa tem o Alto Patrocínio da Presidência da República e o apoio institucional da Marinha Portuguesa e resulta da parceria entre a Upstream Portugal – Valorização do Território e o Fórum Oceano – Associação da Economia do Mar, com o apoio consultivo da Associação Nacional de Cruzeiros (ANC), da estação Náutica do Baixo Guadiana – coordenada pela Associação Naval do Guadiana – e dos municípios de Vila Real de Santo António, Castro Marim e Alcoutim.

O evento conta com quase uma dezena de embaixadores, nomeadamente Fernando Pimenta, João Rodrigues, Joana Pratas, Francisco Lufinha, Hugo Rocha e Ângela Fernandes, seis desportistas que representam modalidades como windsurf, canoagem, vela, kitesurf e standup paddle.

O novo e primeiro “Caminho Marítimo de Santiago” em Portugal vai contar ainda com um Inteiro Postal da República, desenvolvida em parceria com os CTT – Correios de Portugal, que contará com mais de três mil exemplares e estará disponível em todas as estações náuticas do cruzeiro.