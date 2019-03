Carla Benedito substitui João Carlos na junta de Messines

Após mais de nove anos na condição de presidente da Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines (concelho de Silves), João Carlos decidiu suspender o mandato por motivos que se relacionam com o regresso ao seu posto de trabalho nos CTT, no final do mês de março, anunciou a CDU.

Para o lugar de João Carlos na presidência da junta de freguesia avança Carla Viegas Benedito, de 44 anos, residente na freguesia, que é uma independente eleita nas listas da CDU com responsabilidades no atual executivo da Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines. Esteve, ainda, durante muitos anos, ligada à Casa do Povo de Messines.

Carla Benedito é atualmente trabalhadora da Câmara Municipal de Silves. “A sua capacidade de trabalho, o seu compromisso com o projeto da CDU, a sua integração no trabalho coletivo, a sua ligação à população de Messines, são elementos que dão todas as garantias para que a CDU continue a desenvolver a sua intervenção em Messines com o reconhecimento que tem sido expresso nos sucessivos resultados eleitorais”, salienta o partido.

O PCP sublinha ainda “o destacado papel que João Carlos tem tido à frente da Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines, com um trabalho de grande proximidade com as populações, de resolução dos problemas da freguesia, de valorização das coletividades e do movimento associativo, de dinamização da luta pela defesa de melhores condições de vida e de melhores serviços públicos, de defesa dos interesses dos trabalhadores e das populações da freguesia”.