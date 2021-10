Carlão apresenta os seus sucessos musicais em Pêra

O rapper português Carlão vai subir ao palco do auditório do Centro Pastoral de Pêra, no concelho de Silves, para um concerto solidário a 8 de outubro, pelas 21:30, anunciou a autarquia.

Acompanhado por DJ Glue, Bruno Ribeiro, Nuno Espírito Santo, Paulo Borges e Rui Berton, o artista vai apresentar os seus maiores sucessos a solo, além de canções mais intimistas.

Os bilhetes estão à venda a um preço de 10 euros através da BOL, Fnac, Worten, CTT, El Corte Inglés, Pousadas da Juventude e no dia do espetáculo a partir das 20:00.

As receitas deste concerto vão reverter na sua totalidade a favor do Centro Paroquial de Pêra.

