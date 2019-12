Carlão dá concerto em Albufeira ainda em 2019 para promover novo festival em 2020

Com o intuito de apresentar um novo conceito de festival que chega a Portugal em 2020, o dia 30 de dezembro, em Albufeira, ficará marcado pelo evento de lançamento do South Sound Arts Festival, com concertos gratuitos que contam com Carlão como cabeça de cartaz. A entrada é limitada à capacidade do recinto e tem lugar a partir das 20h00.

No penúltimo dia do ano, oferecendo um programa diferente a todos os que se reúnem a sul para o Reveillon, a organização do South Sounds Arts Festival irá anunciar as primeiras datas de 2020 e dar a conhecer um pouco mais sobre aquilo que os distingue, começando pela sua periodicidade. Mais do que um festival de edição anual, o South Sounds caracteriza-se por estar dividido em actos que dão palco a áreas distintas: música, teatro, dança, cinema, literatura, moda e outras formas de expressão artística, que poderão ter maior ou menor expressão consoante o foco do ato em causa.

De acordo com Raul Ribeiro, gestor cultural e artístico “Contamos ter centenas de atividades e um palco eclético, inspirado na união cultural, que nos permita fazer chegar ao público projetos culturais diferentes, oferecendo-lhe um maior convívio direto com a arte, com o artista (nacional e internacional) e com a ligação entre ambos”.

Para 2020, está confirmado um acto já em Junho, com os primeiros nomes confirmados para atuação musical, a serem divulgados neste 30 de dezembro.