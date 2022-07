Carlos Campaniço apresentou ‘Velhos Lobos’

Velhos Lobos é uma escrita de denúncia, aliás, assente em toda a intervenção narrativa de Carlos Campaniço, que é cada vez mais, um dos nossos mais notáveis escritores. Longe dos grandes centros de decisão e do poder, onde, como quem esfola um coelho, também se produz muito romance tóxico, como de resto e de igual modo, denunciaria o Professor António Branco, antigo Reitor da Universidade do Algarve, a quem coube com o habitual brilhantismo apresentar a obra, diga-se numa leitura retirada com pinça, que no final suscitou um entusiasmante e criativo «tu cá, tu lá, entre o Professor e o autor, de quem de resto foi aluno…

Antes, porém, Sandra Martins, Directora da Biblioteca António Ramos Rosa, em Faro, como grande anfitriã, depois de abrir as hostilidades, reconhecendo a honra para a Biblioteca e para a cidade pelo facto de acolher tão dignificante romance teceu também alguns considerandos sobre António Branco, sem deixar de ir ao Manuel Campaniço, seis anos, a quem o pai dedicou o livro…

Velhos Lobos, novo romance de Carlos Campaniçopor estas e muitas outras corridas



No que se refere ao livro, mais do que palavras de ocasião, nada melhor que abri-lo página a página e sentir-se conquistado pelo seu encantamento e pelas marcantes rivalidades entre Duas famílias desavindas. Um sentimento comum.

Um livro que é uma marca da grande realidade do tempo que passa, onde cada página, nos traz paixão, crueldade, emoção, partilha, afectos, tristeza, mas que também são páginas que nos surpreendem e nos levam ao fascinante prazer da leitura.

Os velhos Lobos, começam assim:

«Dormitava Sebastião Velho numa cadeira baixinha sob o alpendre de cana, aguardando a impiedosa canícula do fim da manhã, quando ouviu a voz de uma criança defronte da sua porta. Àquela hora já as azinheiras ganhavam umas sombras fundas e muito escuras, e ainda era possível a uma orquestra de pardais-dos-telhados bailar de ramo em ramo, num novelo de júbilo, acarretando só para si a atenção que se podia dar à nitidez do horizonte.

Debaixo da azinheira grande, frondosa como uma saia, um menino inventava diálogos na sua solidão campestre.

Tinha acabado de forjar uma manada de touros a partir de dois punhados de bolotas quando uma baforada vertiginosa lhe desordenou a posição das personagens. Sebastião conseguia ouvi-lo com nitidez no ofício teatral, alterando vozes, esforçando timbres e vincando gestos, com todo o esplendor dos patrões e ganhões de então. De uma concavidade do velho tronco, que nunca fora aprisco de animal silvestre pela proximidade da habitação, nem abrigo de cão pela estreiteza, nascia o mais importante solar, rodeado de vasta propriedade, imaginada como a maior de toda a planície, mas que na realidade não passava de um círculo imperfeito de sombra cansada. […]»

Momento delicioso acontece, quando Manuel leu a dedicatória, dedicada por seu pai, Carlos Campaniço:

«Para o meu filho Manuel, com supremo amor!

[Afinal, o irrepetível, pode repetir-se]

Como se lê na contracapa de Velhos Lobos, «Depois do realismo mágico de Os Demónios de Álvaro Cobra, do virtuosismo de Mal Nascer e da comédia de enganos que é o romance As Viúvas de Dom Rufia, Carlos Campaniço regressa com uma ficção desafiante que nos faz pensar como a vida social e a civilidade são absolutamente essenciais no equilíbrio dos seres humanos.»

Mesa da apresentação do livro Velhos Lobos. Da esquerda para a direita. Manuel, filho do autor, Dr. Carlos Campaniço, autor do romance, Professor Doutor António Branco, apresentando o livro e Dr.ª Sandra Martins, Directora da Biblioteca António Ramos Rosa

Quem é Carlos Campaniço

Carlos Campaniço nasceu em Safara, no concelho de Moura. Os seus romances de época têm-se centrado nas comunidades e vivências rurais alentejanas, nas sociedades estratificadas de então e no seu imaginário colectivo, Publicou: Molinos, 2007 (romance); Da Serra de Tavira ao RIF Marroquino, Antologias e Mitos, 2008 (ensaio); A Ilha das Duas Primaveras, 2009 (romance); Os Demónio de Álvaro Cobra, 2013 (romance, Prémio Nacional Cidade de Almada 2012); Mal Nascer, 2014 (romance finalista do Prémio LeYa e Vencedor do Prémio Mais Literatura da Revista Mais Alentejo, 2014); As Viúvas de Dom Rufia, 2016 (romance).

Quarteira e os tomates

Em Quarteira já nem conseguimos chegar aos tomates, mas não é apenas em Quarteira. E o grave é que já ninguém diz nada. Ficámos adormecidos (antigamente dizia-se que tínhamos sido apanhados pelo clima). Adormecidos pela nossa desistência e desânimo, por termos perdido o hábito de sermos o País que éramos, para de repente, pela nossa desistência, passarmos a ser o País, que os outros querem que sejamos.

Até se diz, que o senhor Berardo, já não tem a Fundação. E o dinheiro? Foi devolvido aos portugueses? A Fundação acabou, mas os dinheiros foram anotados numa barra de gelo. É por isso que estamos adormecidos pela nossa desistência e desânimo…

Fala-se e escreve-se dia a dia os valores da inflação. O Presidente da República, ressalva com a sua voz descalibrada e aos gritos: – «Aqui D’El-Rei, que isto vai piorar.

O ministro das finanças fala em contas certas. Mas como é que podem haver contas certas, se em Quarteira, não conseguimos chegar aos tomates.

Em Quarteira já nem conseguimos chegar aos tomates

O ministro da economia, que era uma grande reserva moral, hoje já não diz coisa com coisa, falando muito na teoria das siglas e por isso no afunilar da incompreensão, para mais de 70% dos portugueses, que vivem debaixo da ponte…

Na saúde, tudo vai melhorar para o ano. É por isso, que aqui em baixo, no Algarve tenho saudades do Dr. Rui Lourenço. Portanto, para o ano é que vais ser. E isto, já faz lembrar a crise prolongada do Sporting Clube de Portugal, no que se referia à conquista do título de campeão nacional, quando a maior manga publicitária que sobrevoava a consciência mobilizadora dos sportinguistas, dizia: Para o ano é que vai ser….

Ardemos todos os anos, até não podermos arder mais. Até as golas de fumo arderam. As golas, as pernas das calças, os casacos, ardeu tudo. Ardemos até perdermos de vista. Somos o País que mais arde na Europa. Aqui estamos no pódio, claro com medalha de Ouro, e não admira, que como o Pais mais ardido, não sejamos recebidos pelo Presidente da República. Mas como é que podemos chegar aos incêndios, mesmo de avisão ou de helicóptero, se não conseguimos chegar aos tomates em Quarteira, que estão a quatro euros o quilo. Isto é que são tomates…

Tal como acontece, no filme o silêncio dos inocentes, depois daquele festival que teve lugar no Pavilhão Rosa Mota, as oposições também foram cilindradas pelo clima. O Chega bem grita, e no outro dia, na Assembleia da República, até pediram um minuto para mudar a táctica, saindo do campo e quando voltaram, já nem sabia para que lado é que atacavam…

A ASAE meteu férias. Esta coisa de se andar de mercado em mercado, de tasca, em tasca, de mercearia em mercearia, de grande superfície em grande superfície, de posto de combustível em posto de combustível, é uma coisa que também cansa, e um homem, mesmo que seja da ASAE, também não é de ferro.

Somos uns desistentes. Perdemos o orgulho nos valores que sempre defendemos, ou seja, a defesa de uma democracia plena, onde o País não seja resolvido «nos espaços perdidos» …

Anunciam-se quebras enormes nos tostões das famílias, porque a perda é tão grande, que seria superfluamente inquietante, para não falarmos em gozo, utilizarmos o termo de quebra na «economia das famílias», numa altura em que ninguém sabe o que poderá acontecer nas margens revoltas que se anunciam, em pequenos ribeiros, tais como: gripe, pandemia, inverno, falta de água, falta de vacinas, reformas miseráveis, a juntar ao drama impensável de 48 anos depois da tal data, em que uma grávida, tem que vir de ambulância de Beja para Faro. Ainda não nasceram e já andam a fazer excursões.

As televisões. Todas, ou sejam os canais de televisão, todos, isto é, RTP, SIC, TVI, CMTV, nos mais diferenciados canais deveriam deixar de emitir durante uma semana, para que deixássemos de exportar para o mundo, um País, que como guião de um filme, tem tudo para ser drama, paixão, ou de morrer de rir…

No anterior governo, o tal ministro que queria acabar com os carros a gasóleo, em certa altura gritou alto e bom som: O problema da seca, não se resolve com a construção de mais barragens.

Nesse dia, António Costa tinha tudo para lhe pôr os patins. Adiou, adiou, e agora, já dentro do governo se houve, e ainda bem, que necessitamos de mais barragens. Isto é que é uma seca…

Mas como é que arranjamos um acordo que sirva a todos, por mais sério que seja o diálogo, se em Quarteira não conseguimos chegar aos tomates.

Foi por estas e por outras, que às vezes Chovia em Santiago, e por muito menos, quiçá, fizemos o vinte e cinco de abril de mil novecentos e setenta e quatro. Lembram-se? Não? Então olhemos ao retrovisor da vida que passou e da vida que passa, para percebermos que falta mudar muita coisa, inclusive, chegarmos aos tomates em Quarteira.

Neto Gomes