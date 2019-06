Carlos Martins vence Rali Vila de Monchique

Carlos Martins e Daniel Amaral (Mitsubishi Lance Evo VII) venceram, no passado domingo, o Rali Vila de Monchique, quarta prova do Campeonato Sul de Ralis. Uma vitória dura, já que Fernando Peres e José Pedro Silva (Mitsubishi Lancer Evo IX) de tudo fizeram para se superiorizar.

Apesar da luta acesa, Carlos Martins viria a concluir as sete classificativas disputadas com 14,7 segundos de vantagem. Peres teve de se contentar com o segundo posto ao passo que Fernando Teotónio e Luís Morgadinho (Mitsubishi Lancer Evo IX) subiram ao terceiro lugar do pódio, mas já bastante distante dos pilotos à sua frente, com mais de 1m30s de desvantagem.

Eduardo Antunes e Hugo Bentes (Mitsubishi Lancer Evo IX) terminaram no quarto posto a 37,7s de Teotónio, enquanto Márcio Marreiros (Mitsubishi Lancer Evo IX), líder do campeonato, não foi além do quinto lugar.

Vítor Vilela e Leonel Fernandes (Citroën Saxo Cup) foram os melhores nas duas rodas motrizes com a sexta posição geral.

A próxima prova do Campeonato Sul de Ralis é o Rally Flor do Alentejo – Cidade De Serpa, que se realiza dias 7 a 8 de setembro, organizada pela SAR – Motorismo.