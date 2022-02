Carnaval a Brincar está preparado para animar Quarteira

Este ano, o tradicional desfile de Carnaval de Quarteira volta a estar suspenso, mas como forma assinalar este evento, a Junta de Freguesia de Quarteira tomou a iniciativa de fazer um programa alternativo de animação pelas principais ruas da cidade.

PUB

O ‘Carnaval a Brincar’ sai à rua já este fim de semana, nos dias 26 e 27 de fevereiro e no dia 01 de março, das 14:00 às 17:00, com o espírito, a música e a alegria habituais desta quadra festiva.

Serão três dias de festa carnavalesca, no sábado, domingo e terça-feira, com fanfarras, animação de rua e outras surpresas, que terão início da Rua Vasco da Gama, passando pela Avenida Infante de Sagres e a terminar no final do Calçadão de Quarteira.

Segunda a Junta de Freguesia de Quarteira, esta é uma iniciativa que visa promover o comércio local e criar dinâmicas, proporcionando aos residentes e visitantes, um pouco do que costuma ser o espírito carnavalesco de Quarteira por estes dias.