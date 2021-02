Carnaval de Alte também se transmite online e mete baile

O Carnaval de Alte, considerado o mais tradicional do Algarve, vai ser celebrado online, no Domingo Gordo, 14 de fevereiro, numa emissão especial de 5 horas (das 16:00 às 20:00 e retoma às 21:00 com o baile), transmitida em multiplataforma (Facebook, Instagram e Canal Youtube da Junta de Freguesia de Alte, e página de Facebook “Eu Vivo o Carnaval de Alte”), permitindo o contacto interativo com os espetadores que, assim, serão também participantes, anunciou a Câmara de Loulé.

O Carnaval de Alte, sendo um dos mais antigos do Algarve, realiza-se há mais de 100 anos, é rico em histórias, sátira, folia, bailaricos, danças de mascarados, tradições e muito humor. Esta emissão percorrerá este século de história, partilhando vídeos, fotografias e entrevistas com muitos dos responsáveis, quer pela organização, quer pelos grupos de foliões e carros alegóricos.

Resultado de uma organização conjunta da Junta de Freguesia de Alte e da Câmara Municipal de Loulé, a emissão em direto começará por contar a história do Carnaval de Alte, através de depoimentos dos intervenientes, vídeos e fotografias, dando a conhecer o Carnaval nos seus primórdios e a sua evolução, afirma a autarquia.

O público que acompanhar esta iniciativa irá descobrir um pouco mais sobre a evolução das técnicas de construção dos carros (desde os velhinhos carros de bestas até aos tratores e viaturas atuais), a sátira social sempre presente na escolha dos temas e a tradição do envolvimento comunitário. A gravação desta primeira parte permitirá criar um registo audiovisual cuja informação ficará acessível às futuras gerações.

Num segundo momento decorrerá um baile interativo animado por Emanuel Martins e Válter Cabrita. Quem estiver a assistir poderá enviar fotos e vídeos a partir de suas casas que serão transmitidas em tempo real.

A emissão far-se-á a partir da Casa do Povo de Alte, onde apenas estarão os elementos da equipa técnica, o apresentador e os músicos que serão submetidos a testes rápidos da COVID-19 na manhã do evento.

Na típica aldeia de Alte, os festejos do Carnaval são fruto do empenho, imaginação e criatividade das pessoas da terra, o seu corso, marcado pela originalidade, atrai anualmente muitas pessoas a esta zona serrana do Algarve, enchendo a aldeia de Alte de muita folia e animação.