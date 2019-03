Carnaval de Altura 2019 sob o signo da música

Na sua 18º edição, o carnaval de Altura escolheu para 2019 o tema da Música, surpreendendo com muita cor, criatividade e ritmo, com carros que representavam géneros musicais, como o fado, e outros que recordavam célebres grupos ou cantores, como Elvis Presley. O acordeão também teve o seu espaço com uma homenagem ao Mito Algarvio – Associação de Acordeonistas do Algarve.

Foram 10 carros alegóricos e 11 grupos de animação, que atraíram milhares de pessoas. Representaram as Juntas de Freguesia de Altura, Castro Marim e Odeleite, o grupo de Amigos do Bairro Quente, Grupo de Zumba, Amigos da Arrancada, Grupo de Amigos de Altura, o Clube Recreativo Alturense, a Associação Cegonha Branca, o Intermarché. A salientar o esforço e o empenho de toda a população e associativismos locais, que todos os anos continuam a dar corpo a esta iniciativa, fazendo com que este seja um dos carnavais mais autênticos do país.

A 18º edição do carnaval de Altura teve a organização conjunta da Junta de Freguesia de Altura e da Câmara Municipal de Castro Marim e o apoio dos Supermercados, das Juntas de Freguesia de Castro Marim e Odeleite e das associações e comércios locais.