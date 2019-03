Carnaval de Loulé com casa cheia

A temperatura acima dos 20 graus e o sol radioso, aliados à tradição do mais emblemático corso do sul do país, levaram a um “domingo gordo” como há muito tempo não se via em Loulé. Foi com uma Avenida José da Costa Mealha completamente lotada que a edição de 2019 do Carnaval de Loulé teve a sua estreia.

No ano em que “Circo Selfie” serve de mote para a festa, os 14 carros alegóricos voltaram a surpreender e encantar o público que, ano após ano, encontra no principal cartaz turístico do Algarve nesta época do ano um atrativo para um momento único de diversão e paródia.

A sátira – sobretudo política mas também social ou desportiva – volta a estar em destaque enquanto veículo para esmiuçar a atualidade nacional e internacional de uma forma divertida e com uma boa dose de humor. Até porque “é Carnaval e ninguém leva a mal”!

“Os abraços do Marcelo” não podiam faltar neste desfile já que foi o Presidente da República quem popularizou as selfies e, nesse sentido, a caricatura do Chefe de Estado ao lado de um camionista rumo ao Porto e, numa viagem-relâmpago da “invicta” até Loulé para participar no Carnaval foi uma das mais sátiras mais apreciadas pelo público.

Mas numa região com muitos turistas britânicos, o “Brexit” não escapou a este circo e, nesse sentido, um “Duo (feminino) de Peso” é representado a medir forças numa prova de halterofilismo – de um lado, Thereza May, o rosto da saída do Reino Unido da União Europeia, de outro lado, Angela Merkhel, a figura central dessa mesma Europa.

No meio de palhaços, malabaristas, trapezistas, o mais antigo corso do País presenteou esta tarde o seu público com outros “artistas de circo” bem conhecidos – por exemplo os estadistas Donald Trump e Jair Bolsonaro ou, na área desportiva, os presidentes dos três principais clubes portugueses, numa paródia à atualidade futebolística e a todos os mediáticos casos que têm inflamado o desporto-rei em Portugal.

No ano em que a Câmara Municipal de Loulé está a apostar mais fortemente nas questões ambientais deste evento, nomeadamente com a introdução de copos ecológicos reutilizáveis, feitos de cartão prensado, neste primeiro dia de desfile foi já visível a redução do plástico em todo o recinto.

O Carnaval de Loulé prossegue esta segunda-feira, dia 4, a partir das 15h00, prevendo-se um encerramento em grande na terça-feira de Entrudo. Entretanto, também na segunda-feira, a partir das 22h00, o “Palácio” do Nera, na Zona Industrial, recebe mais um Baile de Gala, com o tema “Grandioso Circus Lauroé”.