120 anos de pura loucura no Carnaval de Moncarapacho

No passado domingo o desfile foi memorável, com cerca de dez mil foliões a assistirem e a alinharem na brincadeira ao longo do percurso.

Em Moncarapacho, no carnaval mais antigo do Algarve, desfilaram 13 carros alegóricos e cerca de 500 figurantes, que contagiaram a vila com a loucura própria do evento.

A histórica data dos 120 anos do Carnaval de Moncarapacho esteve simbolizada num dos carros alegóricos, num desfile que “passou” pela antiga civilização romana e índia, pelo mundo imaginário dos Hobbits e onde não faltou uma viagem por alguns dos países que fazem esta era da globalização. Houve também espaço para desfilarem figuras míticas do lendário universo infantil, como a Cinderela, o Capuchinho Vermelho e a Branca de Neve e os 7 Anões.

O Carnaval foi uma União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta.