Carnaval de verão de Moncarapacho regressa sábado

O carnaval de verão de Moncarapacho está de regresso no sábado, dia 6 de agosto, a partir das 21:30, depois de dois anos de interrupção devido à pandemia de covid-19, anunciou a União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta.

O corso parte com nove carros alegóricos e cerca de 250 figurantes entre a Praça Major João Xavier de Castanheda e a Praça da República, contando também com animadores, palhaços, malabaristas e figuras luminosas.

Os carros revestidos com pequenas flores de papel são a marca que distingue o carnaval de Moncarapacho, também conhecido como “Batalha das Flores”, que são executadas pela população local.

Após o desfile, a noite continua pela noite fora com a atuação do DJ Flip d’Palm.

Esta iniciativa pretende reviver o carnaval mais antigo do Algarve, que este ano comemorou a sua 122.ª edição e é organizada pela União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta, com o apoio do município de Olhão e a colaboração da população local.