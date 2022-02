Carnaval: RTA diz que há procura turística mesmo sem desfiles

O presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, está confiante na semana do carnaval que se aproxima prevendo um aumento da procura turística no distrito de Faro.

“Neste momento nós estamos a assistir, com a queda das restrições e o declínio da última vaga pandémica, a um aumento da procura turística para o Carnaval. A habitual ponte de terça-feira com fim de semana alargado num período em que vamos ter bom tempo, teremos certamente uma procura daqueles que beneficiam dessa possibilidade, nomeadamente o mercado nacional”, considera.

O responsável acredita que não haverá menos turistas na região devido ao cancelamento dos desfiles de carnaval, uma vez que “os fatores da retoma, a possibilidade do bom tempo e uma estadia prolongada são superiores em termos de atratividade”.

“O carnaval é um elemento que enriquece a estadia de quem nos visita e que também é muito procurado por residentes que se deslocam entre concelhos para ver as festividades. Mas é a realidade que vivemos, mas não acredito que vá reduzir a procura de pessoas vindas de outras regiões”, acrescenta ao JA.

Para João Fernandes, o cancelamento dos tradicionais desfiles de carnaval “foi uma tomada de posição ainda numa fase em que a incerteza sobre qual seria o ponto da situação neste momento apontava nesse sentido e, portanto, foi preventiva, mas o certo é que estamos numa fase de recuperação clara”.

“Nós vivemos num contexto específico, portanto houve precaução, mas pelo facto das tradições serem interrompidas por um ano não significa que tenham descontinuidade. É uma realidade que se retoma tão rápido quanto possível e o facto das câmaras não optarem por grandes aglomerados e facilitarem outras iniciativas mais espontâneas e de menor dimensão é também um sinal claro de um regresso rápido”, refere ao JA.

Em relação aos turistas estrangeiros, João Fernandes revela que “costuma haver procura” nesta época, “mas a motivação primária não é o carnaval. É muito mais marcada neste período pelo golfe e pela pausa letiva dos britânicos”.

O desfile “faz muita falta”

Para Florentina Mendes, de 55 anos e proprietária da pastelaria “Amendoal”, em Loulé, o tradicional desfile de carnaval “faz muita falta”.

“Já é o segundo ano sem desfile de carnaval e isso tem um impacto muito grande. Seria uma semana em que teríamos dias muito fortes e agora passaram a ser dias normais”, refere ao JA.

A empresária acrescenta ainda que durante os dias de carnaval a pastelaria “trabalhava muito bem”, mas que atualmente “está mesmo fraquíssimo”.

Em relação aos turistas que possam vir durante a semana do carnaval, Florentina Mendes confessa “não ter esperança”, apesar de o negócio “estar um bocadinho melhor”.

Regresso dos bailes a Moncarapacho

O mais antigo carnaval do Algarve, em Moncarapacho, não terá o tradicional desfile, mas será palco de dois bailes que vão decorrer na Praça da República, nos dias 27 de fevereiro e 1 de março, a partir das 15:30.

No domingo, o baile terá música de Ruben Filipe, enquanto na terça-feira será a vez dos Duo Reflexo, sempre com o tema “Regresso ao futuro”.

Ao JA, o presidente da União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta, Manuel Carlos, indicou que estes dois bailes vão realizar-se “só para assinalar a data”, uma vez que a realização de desfile “nunca esteve em cima da mesa” devido à pandemia de covid-19.

“O desfile não vai acontecer porque temos de começar a tratar de tudo uns meses anos e não o fizémos, pois não sabíamos a evolução da pandemia. Os carros têm de ser arranjados pois há dois anos que estão estacionados”, acrescenta.

No entanto, “se as coisas correrem bem”, Moncarapacho vai receber o carnaval de verão no primeiro sábado de agosto, que “será um regresso em grande”.

O autarca referiu ainda ao JA a sua freguesia tinha habitualmente “toda uma dinâmica à volta do carnaval”, que contribuia para a economia local e que nos últimos dois anos tem sido afetada.

“Tudo o que está relacionado com o carnaval era dinamizado, desde as drogarias que vendem o material até aos restaurantes que recebem as pessoas”, disse.

Gonçalo Dourado

(leia o artigo completo no Jornal do Algarve de 24 de fevereiro de 2022)

