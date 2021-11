Carolina Mendes quer perfeição para Portugal bater Alemanha em Faro

A internacional portuguesa Carolina Mendes disse no sábado que Portugal tem de fazer “um jogo perfeito” para bater a Alemanha na terça-feira em Faro, da fase de qualificação para o Mundial de futebol feminino de 2023.

“Sabemos que é uma potência do futebol feminino mundial, com tudo o que isso implica. Sabemos que as dificuldades vão aumentar muito em relação ao último jogo [4-0 a Israel]. Vão ser 90 minutos muito exigentes e nós queremos estar à altura. Temos de fazer um jogo perfeito para conseguir um bom resultado”, afirmou Carolina Mendes, em dia de aniversário, após o treino realizado sábado numa unidade hoteleira de Lagos.

Portugal, que defronta a Alemanha na terça-feira, pelas 18:00 horas, no Estádio do São Luís, em Faro, ocupa o segundo lugar do Grupo H, com 13 pontos, menos dois do que as germânicas.

Carolina Mendes, que festeja 34 anos, assinou três golos na goleada da passada quinta-feira às israelitas (4-0), em Portimão, resultado que deixou “boas sensações e mais confiança para o que aí vem”, referiu, ressalvando que se trata “de um jogo e um adversário completamente diferente”.

A avançada explicou que a Alemanha, terceira no ‘ranking’ da FIFA e que no historial contra Portugal somou quatro goleadas em quatro partidas, é “uma das melhores seleções da atualidade, tanto individual como coletivamente”.

“É uma seleção muito forte com algumas das melhores jogadoras do mundo. Temos mesmo de estar preparadas e super focadas para tentarmos fazer algo bonito na próxima terça-feira”, assinalou a jogadora do Sporting de Braga, que cumpriu a 100.ª internacionalização contra Israel.

Carolina Mendes mostrou-se também muito feliz por passar, uma vez mais, o seu dia de aniversário com a equipa.

“É sempre um dia especial. É um prazer passar o meu aniversário com as minhas colegas. Já tinha acontecido noutras ocasiões, incluindo no ano passado. É como uma segunda família e, dentro da nossa família, sentimo-nos sempre bem”, finalizou.

A seleção portuguesa de futebol feminino, que leva quatro vitórias consecutivas nesta fase de apuramento, procura a sua primeira presença em fases finais de Mundiais.

PUB