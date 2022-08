Aconteceu na semana passada – Uma Carta Anónima surgiu na net nem se sabe bem como nem porquê e o seu tema não deixou ninguém que a leu indiferente. Supostos alunos da Faculdade de Medicina da UALG, a coberto do anonimato, insurgiam-se contra o recente protocolo estabelecido entre o CHUA, o ABC, a dita faculdade regional e o Hospital Garcia de Horta, uma vez que semelhante cooperação científica poderia vir a provocar troca de alunos estagiários entre as instituições, o que invocadamente seria uma desgraça para a fixação de futuros médicos no Algarve.

Os alunos anónimos punham assim, dramaticamente em causa a deslocação de duas centenas de quilómetros no âmbito da troca de conhecimento, experiência, alguma coisa, como se sabe, muito perniciosa nos tempos que correm. A cooperação entre instituições, claro está, é alguma coisa punida por lei na Europa e no Mundo globalizado! O Erasmus aí está a demonstrá-lo. Por isso, sobre o assunto, a Carta Anónima é clara – os alunos, a região e todas as instituições locais iriam ficar altamente penalizadas com semelhante intercâmbio. Os alunos anónimos, porém, perante tamanha desconformidade, clamavam pelo seu ponto de vista, mas não quiseram dar a cara quanto mais a assinatura.

Na mesma hora, houve quem, semi anonimamente, defendesse a mesma posição – no quadro das instituições do Conhecimento e da Sabedoria, esta parceria entre os organismos algarvios e os de Almada seria provocadora de grande prejuízo para o Algarve. O princípio do contra o forasteiro, herdado das antigas aldeias algarvias, em que a moça não podia abrir a porta ao rapaz “frosteiro” (era assima que se pronunciava), veio ao de cima. E, claro, como a Carta Anónima já tinha abalroado o ténue entendimento que acaba de ser protocolado para que alguma coisa sobrevivesse neste mundo de perseguições sem fim, a Carta Anónima precisava de um discurso apaziguador – agora que a Carta Anónima lançou novo alarme, vamos pedir paz. Paz para as instituições médicas e de pesquisa, paz para os algarvios, paz para os estudantes, docentes, grande paz. Um pedido anónimo, que fica bem à paróquia da região.

Claro que a Carta Anónima, tão anónima que ninguém a subscreveu, tão anónima que jornalistas a sério e brincalhões da net por mais que procurassem a origem não encontraram o mais leve rasto, a proveniência foi completamente apagada sem deixar rasto, depois de vários episódios dignos de um vaudeville, acabou por denunciar a sua inspiração secreta. A Carta Anónima nasceu do arvoredo.

Há que ter paciência. Em países grandiosos como é o caso dos Estados Unidos da América, um ex-presidente não clama ainda em comícios grandiosos – “Precisamos de ser duros, sujos e maus”?

Entre nós, a Carta Anónima ainda não atingiu esse nível, mas tem uma outra página em que se pede paz. Caramba, que civilizados ainda estamos, aqui no Algarve das Instituições. Os governantes deste país deveriam condecorar os autores da Carta Anónima e os pedidores da paz com a medalha dos bons propósitos e boa moderação na linguagem. Nestes assuntos de Cartas Anónimas, por certo que o Algarve é um exemplo universal, mas acanhado e tolo, diga-se.

Carlos Albino