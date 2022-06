Carvoeiro Black&White realiza-se este sábado

A primeira grande festa do verão de 2022 acontece este sábado, dia 18, na Praia do Carvoeiro e veste-se de preto e branco. O evento Carvoeiro Black&White, em Lagoa, está de volta, depois de dois anos de interregno e promete ser uma noite de arromba, com muita animação e glamour.

A Praia do Carvoeiro prepara-se, a bom ritmo, para receber este sábado, a partir das 18:00 e até às 03:00, mais de 30 mil pessoas nas ruas da Vila.

O Carvoeiro Black&White é um evento de entrada gratuita, composto por oito palcos com música para todos os gostos. A iniciativa conta também com animação de rua.

Entre as 21:00 e as 00:00 haverá um espaço dedicado às crianças, onde estas poderão fazer pinturas faciais, a preto e branco, ou simplesmente divertirem-se num espaço criado à sua medida.

À semelhança das últimas edições, a Câmara Municipal de Lagoa, organizadora do evento, irá manter a linha regular de autocarros gratuitos que asseguram a ligação entre Carvoeiro e os vários estacionamentos previstos em Lagoa. O horário de funcionamento da linha de autocarros será mantido e haverá autocarros de ida e volta, ininterruptamente, entre as 18:00 e as 04:00.

O município de Lagoa relembra que este é um evento onde é proibido circular com vidro dentro do recinto do mesmo e apela ao cumprimento das regras de segurança.