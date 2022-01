Carvoeiro: Idoso desaparecido localizado numa casa inabitada

A GNR localizou este domingo, 30, um idoso de 76 anos que se encontrava desaparecido, na vila de Carvoeiro, no concelho de Lagoa. O idoso sofria de Alzheimer e foi encontrada numa casa abandonada.

Na sequência de um alerta, dado no dia 29 de janeiro, sobre o desaparecimento de um idoso que sofria de Alzheimer e que se tinha ausentado da sua residência, os militares da GNR encetaram de imediato diligências policiais para o localizar.

Na sequência das buscas efetuadas, os militares Localizaram o idoso, este domingo, numa casa inabitada. O homem encontrava-se “desorientado, mas bem de saúde”, não tendo necessidade de receber assistência médica no local, tendo posteriormente ficado ao cuidado da sua família.

Esta ação contou com o reforço do Posto Territorial de Lagoa, de dois binómios cinotécnicos de Busca e Salvamento do Destacamento de Intervenção (DI) de Faro, de uma patrulha da Unidade de Emergência Proteção e Socorro (UEPS), e ainda com o apoio da Proteção Civil de Portimão e da população local.