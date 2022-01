Casa Aberta para professores vai estar disponível nos próximos dias

Os professores e profissionais das creches e ATL vão poder fazer o reforço da vacina contra a covid-19 em regime de Casa Aberta nas tardes dos próximos dias 06, 07, 08 e 09, anunciou o secretário de Estado Adjunto e da Saúde.

Lacerda Sales disse esta segunda-feira que este reforço da vacinação decorre nos mesmos dias da vacinação das crianças, agendada para de manhã, e que os profissionais apenas precisam de recorrer a senhas digitais e mostrar um documento que comprove o seu emprego.

Na segunda-feira, Lacerda Sales deu a garantia de que o regresso às aulas acontecerá mesmo no dia 10 de janeiro, afastando a hipótese de serem adiadas devido ao aumento de casos de covid-19.

“Penso que essa medida [adiamento] não está garantidamente sobre a mesa. E, portanto, as aulas começam no dia 10 de janeiro para as crianças, porque essa é uma medida fundamental para a saúde física, mental, social e psicológica das nossas crianças”, afirmou o governante, em Coimbra.

As declarações de Lacerda Sales surgiram no mesmo dia em que a Federação Nacional de Professores (Fenprof) lamentou que metade dos professores continue sem a dose de reforço da vacina contra a covid-19, considerando que voltar a adiar a reabertura das escolas seria sinónimo do “fracasso das decisões e medidas tomadas”.

Segundo contas da Fenprof, cerca de metade dos professores continuam a aguardar para serem chamados para a dose de reforço: “Por força do envelhecimento da profissão docente, cerca de metade dos professores e educadores poderá já ter sido vacinada ou agendado a vacinação, porém, todos os outros continuam a aguardar”.

Devido ao agravamento do número de novos casos de covid-19, o Governo decidiu adiar por uma semana (até dia 10) o recomeço das aulas.