Casal ferido na explosão de Quarteira acaba por morrer

O casal de Quarteira que sofreu ferimentos graves na sequência da explosão de quarta-feira, dia 22, que destruiu uma habitação na totalidade, acabou por falecer. Uma filha das vítimas, com 15 anos, continua internada em coma induzido.

A vítimas mortais, um homem de 46 anos e uma mulher de 61 anos, acabaram por não resistir aos ferimentos provocados pela explosão, acabando por falecer no Hospital de Coimbra e no Hospital de Faro, respetivamente.

A filha, uma jovem de 15 anos, permanece internada em coma induzido e com 38% do corpo queimado.

A explosão ocorreu durante a madrugada do dia 22 de dezembro, numa habitação do Beco Duas Sentinelas, perto de Quarteira, em frente ao Aquashow, após uma fuga de gás.

O violento impacto da explosão acabou por atingir outras habitações no local.



Também um dos bombeiros da corporação de Loulé, com 48 anos, ficou com ferimentos ligeiros enquanto combatia as chamas.

