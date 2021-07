Casino da Praia da Rocha encerra devido à pandemia

O Grupo Solverde comunicou hoje, o encerramento temporário do Casino da Praia da Rocha, na sequência da Resolução do Conselho de Ministros, realizada ontem, na qual foram anunciadas novas medidas para conter a avanço da pandemia.

Seguindo um rigoroso protocolo com as normas e recomendações estipuladas pela Direcção-Geral de Saúde, o Grupo Solverde mantém-se atento e sempre consciente perante a necessidade de ajudar a travar a evolução da pandemia de Covid-19 em Portugal.

Todas as unidades do Grupo Solverde possuem o certificado “Clean & Safe” do Turismo de Portugal, cumprindo com todas as orientações de segurança e higiene da Direcção-Geral da Saúde, de modo a proporcionar momentos únicos de bem-estar aos seus clientes, em total segurança.

