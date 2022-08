Casinos algarvios distribuíram mais de 40 milhões de euros em prémios

Os casinos do grupo Solverde do Algarve distribuíram prémios no valor de mais de 40 milhões de euros em julho, segundo a empresa.

Num comunicado, o grupo Solverde afirma que o casino Espinho foi a unidade que registou o valor mais elevado, com mais de 43 milhões de euros em prémios, seguido dos casinos do Algarve (Monte Gordo, Vilamoura e Praia da Rocha) que atribuíram prémios acima dos 40 milhões de euros.

O casino Chaves entregou mais de oito milhões de euros em prémios e por último, o Bingo Casino Espinho distribuiu mais de 67 mil euros, adianta o comunicado.