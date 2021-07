Casinos de Monte Gordo, Praia da Rocha e Vilamoura reabrem sábado

Casinos de Monte Gordo, Vilamoura e Praia da Rocha reabrem este sábado e para entrar, será obrigatória a apresentação do certificado digital Covid-19 ou do teste PCR/ Antigénio.

Grupo Solverde reabre os seus casinos já este sábado, mantendo todas as medidas e precauções necessárias para garantir a segurança dos seus colaboradores e clientes.

Em todos os casinos será obrigatória a apresentação do certificado digital Covid-19 ou do teste PCR/ Antigénio, para o acesso aos mesmos.

O Grupo informa em comunicado que “os Casinos Espinho, Vilamoura, Praia da Rocha, Monte Gordo e Chaves passam a funcionar das 12:00 às 22:30, com o Bingo a decorrer, todos os dias, das 13:30 às 18:00 e das 20:30 às 22:30, e aos domingos e feriados das 14:00 às 22:30”.

A reabertura dos casinos vem de encontro à medida que consta do despacho publicado, esta sexta-feira, em Diário da República e que produz efeitos imediatos a partir do dia seguinte. Segundo o diploma, assinado pelo ministro da Economia Pedro Siza Vieira: “É permitido o funcionamento dos estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, casinos, bingos ou similares situados nos municípios de risco elevado e de risco muito elevado desde que observem: a) as instruções, e as instruções definidas para estas atividades pela Direção-Geral de Saúde; b) As demais condições gerais previstas na Resolução do Conselho de Ministros nº 74-A/2021, de 9 de junho, na sua redação atual”.

Os Casinos Solverde possuem o Selo Clean & Safe do Turismo de Portugal, garantindo todas as condições de segurança estipuladas pelas autoridades de saúde, como a obrigatoriedade do uso de máscara, higienização das mãos, distanciamento social e medição de temperatura à entrada.

PUB