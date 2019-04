Castelo de Aljezur acolhe apresentação do programa DiVaM 2019

Castelo de Aljezur (Foto: CMAljezur)

“A Viagem” é o tema central do programa cultural DiVaM 2019 – Dinamização e Valorização dos Monumentos – que será apresentado em cerimónia pública no castelo de Aljezur, no sábado, dia 13 de abril, pelas 16h00, numa organização conjunta da Direção Regional de Cultura do Algarve e da Câmara Municipal de Aljezur.

Esta é a sexta edição do programa de dinamização e fruição cultural, desenvolvido pela Direção Regional de Cultura do Algarve e conta com a parceria de 23 associações culturais da região e vários municípios algarvios, nomeadamente os municípios de Aljezur, Vila do Bispo, Portimão, Albufeira, Loulé e Faro.

“‘A Viagem’ é o mote para início de uma demanda por ‘novos lugares’, mas, acima de tudo, para a reflexão sobre alguns temas da atualidade, através de um conjunto de projetos culturais e artísticos abertos ao público em geral e direcionados para as comunidades locais, estimulando o seu envolvimento no processo patrimonial”, adianta a Direção Regional de Cultura do Algarve.

Oficinas educativas, sessões de cinema e debates, concertos, projetos interdisciplinares que integram música, performance, literatura ou artes visuais, são algumas das iniciativas que integram o programa DiVaM.

A cerimónia integra, ainda, a abertura do ciclo Artis XXI – Via.gen(E)s, organizado por Elsa Mathei, com o projeto Viagem de Sons, pelo XelbInSax Quartet, numa iniciativa da Associação ARTIS XXI – Associação de Educação Artística de Lagoa.