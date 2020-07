Castelo de Paderne de portas abertas em agosto e setembro

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Castelo de Paderne, no concelho de Albufeira, estará de portas abertas nos meses de agosto e setembro, às quartas-feiras entre as 09:30 e as 13:00, anunciou a autarquia.

Através destas visitas, que não necessitam de marcação, a Câmara Municipal de Albufeira pretende que os visitantes conheçam melhor a história daquele monumento “e fazer sonhar os mais novos”, segundo o comunicado.

No local estarão disponíveis técnicos especializados do município para cederem todas as informações possíveis acerca da história do castelo.

O castelo, construído no século XII durante o domínio Almóada, foi conquistado por D. Sancho I em 1189. No entanto, os muçulmanos recuperaram de imediato o castelo, que só viria a ser reconquistado definitivamente pelos cavaleiros da Ordem de Santiago, liderados por D. Paio Peres Correia em 1240, no reinado de D. Afonso III.