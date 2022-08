Castelo de Paderne volta a receber observação de estrelas

O Castelo de Paderne vai voltar a acolher o programa “Observação de Estrelas – Perseidas”, no dia 13 de agosto entre as 20:30 e as 24:00, com o astrónomo Oleh Malyi, anunciou a autarquia de Albufeira.

O astrónomo, que pertence à equipa da European Southern Observatory, traz consigo dois telescópios onde vai ser possível observar o fenómeno da chuva de meteoros das Perseidas, que decorre junto à constelação de Perseu anualmente no mês de agosto.

Esta iniciativa acontece no Castelo de Paderne por se localizar longe das luzes da cidade e permitir uma melhor observação do fenómeno, além dos visitantes terem a oportunidade de participar em atividades educativas na Ermida, reviver histórias antigas, oficina do escrivão e ouvir histórias do Mouro do Castelo.