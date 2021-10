Castelo de Silves recebe palestra e exposição de arquitetura militar

O Castelo de Silves vai receber entre os dias 7 de outubro e 7 de janeiro uma palestra e uma exposição de fotografia que dão a conhecer arquitetura militar mundial, anunciou a autarquia.

A exposição de fotografia “Arquitectur’Arte de Bem Defender” é assinada com trabalhos a preto e branco de António F. Maia e Luís Reina e encontra-se dividida em três partes: uma dedicada aos castelos e fortalezas de Portugal, outra aos fortes portugueses de Omã e a arquitetura militar no resto do mundo.

A inauguração da exposição está marcada para o dia 7 de outubro, pelas 16:00, na Torre de Menagem do castelo de Silves, com a participação dos autores.

Já no dia 9 de outubro, o Museu Municipal de Arqueologia de Silves acolhe a palestra “Omã um outro Ocidente”, por Luís Reina, pelas 15:00, que termina com a apresentação do livro “Arquitectur’Arte de Bem Defender” e com visita à exposição.

A palestra é presencial, mas limitada à lotação da sala, além de ser transmitida em direto através do Facebook do município.

