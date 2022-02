O Castelo Velho de Alcoutim vai ser valorizado até ao final de 2023 após uma candidatura a uma comparticipação comunitária com um valor superior a 395 mil euros, anunciou a autarquia.

A esta candidatura foi atribuída uma comparticipação comunitária da FEDER com um valor superior a 276 mil euros, com o objetivo de valorizar o castelo e sítio arqueológico da época islâmica classificado como Imóvel de Interesse Público.

Esta iniciativa pretende ainda “criar um produto turístico e cultural inovador com o desenvolvimento de uma aplicação informática e criar um produto promocional único e distinto com uma forte componente lúdica e didática, onde se incluem a criação e produção dos jogos de tabuleiro, a renovação e produção de uma exposição e a edição de um guia”, segundo o comunicado.

A operação está enquadrada no Programa Operacional CRESC Algarve 2020, para reforçar a competitividade do território, preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência energética.

Este investimento vida ainda “salvaguardar, valorizar e promover um ex-libris do concelho de Alcoutim e da região no que concerne ao legado islâmico e, mais concretamente, ao legado Omíada no sul do país, aumentar a oferta turística e cultural do território e, consequentemente, promover, consolidar e afirmar a atividade turística regional contribuindo para o reconhecimento e diferenciação da imagem do Algarve”.