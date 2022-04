O Castelo de Silves voltou a receber o Prémio 5 Estrelas Regiões, na categoria “Monumentos Nacionais”, além de outros seis ícones algarvios, anunciou a autarquia.

Para a presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Palma, “é um orgulho para o município voltar a ter o Castelo de Silves no leque dos vencedores distritais do Prémio 5 estrelas. Trata-se de uma vitória motivada quer pelo trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela autarquia, quer do forte contributo não só dos munícipes mas, também, dos visitantes e dos agentes turísticos que fazem com que este seja o segundo monumento mais visitado do Algarve”.

Rosa Palma acrescenta ainda que “mais uma vez, trata-se de uma dupla vitória do concelho de Silves, atendendo a quem entre os vencedores se encontra, igualmente, e numa feliz coincidência, a laranja do Algarve, vencedora na categoria de Produtos Tradicionais Portugueses uma vez que mais de metade da produção regional é proveniente do concelho de Silves”.

O Prémio Cinco Estrelas Regiões é um sistema de avaliação que mede o grau de satisfação que produtos, serviços e marcas de origem portuguesa conferem aos seus utilizadores, tendo como critérios de avaliação as cinco principais variáveis que influenciam a decisão de compra dos consumidores.

A avaliação é feita através de votação nacional, onde cada cidadão é convidado a identificar o que de melhor existe em Portugal através de um inquérito.