Castores do Arade alcançam 6º lugar em Montemor-o-Velho

A equipa Kayak Clube Castores do Arade regressou este fim-de-semana ao Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho para participar na segunda fase do Campeonato Nacional de Velocidade, ficando colocada em sexto lugar, anunciou o clube.

Esta segunda fase da competição é dedicada aos atletas entre os 11 e os 16 anos e os atletas conquistaram 18 finais nacionais, sagrando-se como o melhor clube da zona sul.

No escalão de iniciados, entre os 11 e os 12 anos, o destaque foi para Clélia Santos e Ianis Bebiano que participaram em duas finais “A”. Na distância de K1 200 metros, a atleta terminou em quarto lugar com 58,860 segundos, enquanto no K1 500 ficou na sexta posição com 2m36s143.

Ianis Bebiano nas distâncias de K1 500 e de K1 1000 metros ficou colocado em 9º e 8º lugar, respetivamente.

Foram alcançadas ainda duas finais “B” por Leonor Matos, em 13º lugar nos 500 metros e por Nadine Santos, 18ª classificada em 200 metros.

Já nos infantis, foram quatro os atletas que alcançaram as finais “A”. Rúben Luís esteve ficou classificado em quarto lugar no K1 500, enquanto que no K1 1000 ficou e 9º.

Isabela Wilkinson, em K1 500 ficou também na quarta posição com 2m23s518, enquanto na final “A”, juntamente com Maria, a sua irmã gémea, alcançaram o quinto lugar com 54,272 segundos.

Iara Bebiano terminou a prova em 9º lugar com 57,182 segundos, com Leonor Ramos a vencer no K1 500 metros mas foi desclassificada por ter menos peso regulamentar. Nessa final, Maria Wilkinson ficou em segundo lugar e subiu ao 10º a nível geral nacional.

No escalão de cadetes, entre os 15 e os 16 anos, Filipe Libório alcançou a final “A” no K1 200 mas ficou de fora da prova e terminou em 9º lugar. Inês Luís alcançou a final “B” em K1 500 metros e ficou em 5º lugar, o equivalente a 14º lugar nacional.

Noutra final “B”, Rodrigo Gabriel e Bernardo Verdades, em K1 1000 metros, terminaram a prova em 13º e 16º lugar, respetivamente.