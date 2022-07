Castro Marim abre concurso para o abastecimento de água à Cortelha

O município de Castro Marim abriu o concurso público para a adjudicação da empreitada de abastecimento de água à Cortelha, na freguesia do Azinhal, avaliada em cerca de 550.000,00 euros.

Com o mesmo investimento, a autarquia levará água ao Marroquil e deixará um ponto de entrega para a Amendoeira, a partir da construção de um reservatório em Pero Vaz, com uma conduta de distribuição ao longo da Estrada Municipal 508.

A Cortelha é, entre as povoações ainda sem abastecimento domiciliário, uma das mais populosas do concelho. Atualmente, o abastecimento de água à Cortelha faz-se através de fontenários, sendo a água transportada por autotanques há vários anos (cerca de 700 m3 anuais), uma vez que a qualidade e quantidade proveniente dos furos de captação se revelaram inadequadas.

O abastecimento de água à Cortelha integra a 3ª. fase de um projeto de adução e distribuição de água no concelho de Castro Marim.

No entanto, segundo a autarquia, “a obra agora em causa, sem cofinanciamento, pressupõe executar a parte estritamente necessária ao abastecimento da povoação. Quando existirem as condições financeiras adequadas, o município de Castro Marim partirá para a construção de uma conduta, com cerca de cinco quilómetros, entre a povoação de Corujos e o Reservatório de Pero Vaz, que permitirá então o abastecimento das Águas do Algarve aos núcleos referidos e ainda a Corte Gago e Tanoeiro”, pode ler-se em comunicado.