Castro Marim: Administradora da empresa municipal refuta acusações

O encerramento da empresa municipal NovBaesuris, de Castro Marim, está a pôr em causa o emprego de 11 dos 38 trabalhadores, ou seja, os que tinham contrato a termo certo, e, desde 31 de dezembro, provocou o encerramento de equipamentos como o Castelo, a Casa do Sal, o Revelim de Santo António e a Casa de Odeleite, que eram geridos por aquela empresa.

A administradora da NovBaesuris e vereadora do PS na Câmara, Célia Brito, já rejeitou culpas e refutou as acusações do líder do executivo, o social democrata Francisco Amaral: “Assumimos por inteiro as responsabilidades, procuraremos soluções que permitam vencer as muitas dificuldades do nosso caminho, mas não toleraremos as calúnias, as culpas à empresa municipal de um processo que passou integralmente para a esfera da Câmara Municipal”, diz Célia Brito.

Célia Brito afirma, ainda, que não permitirá que o executivo “continue a denegrir e difamar” a administração da NovBaesuris e que recorrerá “aos meios legais” para “repor a verdade”.

Em relação aos trabalhadores em causa, o executivo da Câmara, liderado por Francisco Amaral, tinha referido, em comunicado, que “a administração da Novbaesuris não se disponibiliza, nem aos meios da empresa municipal, para assegurar um período transitório facilitador, agarrando-se à interpretação rígida da lei”. E acrescentou que “a 28 de dezembro, foram assinados os acordos de cedência de 24 trabalhadores que os aceitaram como bons, mas, desafortunadamente, ficam sem decisão os 11 postos de trabalhos dos únicos que se encontravam a termo certo”.

Quando ao encerramento de serviços e equipamentos, o executivo tinha afirmado, no mesmo comunicado, que “não foi disponibilizada a informação e os meios necessários para concretização da pretensão pública à manutenção de certos serviços”, pelo que a Câmara “determina o encerramento por tempo indeterminado dos equipamentos públicos que estão sob a gestão daquela entidade”, agora em início do processo de liquidação e internalização.

Leia, na íntegra, o comunicado de Célia Brito:

“Perante os acontecimentos e acusações difamatórias que o Executivo da Câmara Municipal de Castro Marim tem levado a cabo contra este Conselho de Administração, vimo- nos na obrigação de esclarecer o que tem sucedido nestes últimos meses e que culmina com o encerramento da Novbaesuris EM SA, o eventual despedimento de 11 pessoas contratadas a termo certo, o encerramento dos equipamentos culturais e o prejuízo que tal situação causa a todos os castro-marinenses, com reflexo nas receitas dos inúmeros bens e serviços que eram prestados.

A Empresa Municipal Novbaesuris SA, por vontade expressa do executivo camarário Presidente da Câmara Municipal, Francisco Amaral e a sua Vice- Presidente Filomena Sintra, é dissolvida…Sem contrato – programa e contratos de prestação de serviços, que terminaram em 31 de dezembro, não pode funcionalmente e legalmente desenvolver qualquer atividade, nem ter funcionários a prestar serviço no concelho de Castro Marim…Apenas iniciar o processo de liquidação e a passagem de todo o seu património para o município de Castro Marim.

Tem este Conselho de Administração primado pelo silêncio, pela verdade e transparência, sem querer comprometer todo o processo de internalização dos funcionários, o processo de liquidação, mas perante a desfaçatez, o clima de terrorismo vivenciado neste ultimo mês, das difamações, das inverdades constantes proteladas pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal junto dos meios de comunicação social, que revelam a sua incompetência, incúria, de promessas públicas aos funcionários de que todos passariam para o município de Castro Marim, de passar o ónus de os equipamentos camarários estarem encerrados pela Empresa Municipal, quando esta encerrou portas…Este Conselho de Administração não tem respondido a provocações, nem tem constituído um entrave à decisão tomada. Pelo que, Basta de Silêncio.

A verdade dos factos é que a única proposta apresentada pelo edil camarário, tendo por base uma auditoria efetuada à Câmara Municipal de Castro Marim, pelo Tribunal de Contas aos contratos efetuados com a empresa, aos quais, foram identificadas uma série de ilegalidades e irregularidades cometidas pelo executivo camarário, tais como contratações em duplicado dos mesmos serviços, que como se não bastasse, outorgou contratos enquanto Presidente da Câmara e Presidente da Empresa Municipal.

Sendo uma empresa sem dividas, empréstimos, com lucro, e de extrema importância para o desenvolvimento e crescimento de Castro Marim, o Conselho de Administração da Empresa apresentou uma proposta em reunião conjunta, de proceder a uma constituição de uma equipa multidisciplinar de trabalho, para encontrar as soluções necessárias, com a possibilidade de alteração dos estatutos da empresa, com delegação de competências nas áreas de educação e cultura, com a passagem do sector de águas e resíduos sólidos ou urbanismo, mas lamentavelmente, o Sr Presidente da Câmara não teve a humildade e a sapiência de as ouvir.

O Conselho de Administração tem sido acusado de não colaborar com o Executivo da Câmara Municipal. No entanto, desde o dia 30/11/2018 que esta Administração tem enviado dados para possibilitar uma eventual internalização dos serviços e funcionários, com celeridade, apesar de à data não haver nenhuma proposta de dissolução da Novbaesuris EM SA. Recorde- se que a dissolução da Novbaesuris EM SA só foi aprovada pela Assembleia Municipal no dia 21/12/2018.

Desde a 1.ª hora que o executivo camarário afirmou que não assinariam mais nada para a empresa municipal, deixando esta de poder cumprir com as suas obrigações a partir de 1/01/2019.

Foi esta Administração que solicitou a única reunião sobre o tema do Relato do Tribunal de Contas, que aconteceu a 14/11/2018, sem que o edil camarário tivesse qualquer intenção em discuti-lo. Tendo o Presidente da Câmara, enquanto Presidente da Assembleia Municipal, convidado os membros da Assembleia geral a estarem presentes, não permitiu que os mesmos participassem na dita reunião, fator que seria de extrema importância para o futuro da empresa.

Posteriormente, esta Administração solicitou ao Dr. Francisco Amaral, Presidente da Assembleia geral da Novbaesuris EM SA, convocatória com caráter de urgência deste órgão, onde estão representadas todas as forças políticas, sem que fosse dado provimento a tal pedido conforme sua obrigação legal. Após nossa insistência para a realização da dita Assembleia geral, o Sr. Presidente demitiu- se.

No dia 11/12/2018 (dia seguinte à proposta de dissolução aprovada em Reunião de Câmara), pediu esta Administração os processos individuais de internalização de cada funcionário, remetendo o Sr Presidente da Câmara qualquer situação sobre a dissolução para depois da Assembleia Municipal, ou seja, 26 de Dezembro.

Apesar disso, reunimos com a Câmara Municipal nos dias 20 e 21 de Dezembro de 2018, sem que a mesma conseguisse responder às nossas preocupações sobre diversos temas, entre os quais os contratos a termo certo.

Após essa data não houve mais nenhum pedido de reunião que fosse feito pelo Executivo da Câmara Municipal, apesar de publicamente nos termos demonstrado disponíveis entre 26 e 28/12/2018.

Prometeram a internalização de todos os funcionários, sem que tal se afigurasse possível. Solicitamos em diversas ocasiões que nos apresentassem as soluções legais para os trabalhadores a termo certo a partir de 1/01/2019, sem que nos fosse apresentada qualquer solução legal. Mais uma vez fica manifesta a incapacidade e incompetência do Sr Presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, em matéria tão delicada e sensível, que vai fazer com que 11 funcionários com contrato a termo certo tenham como futuro o desemprego.

Relativamente aos espaços culturais vem o Sr. Presidente de forma enganosa dizer que os mesmos serão encerrados por culpa desta Administração. À exceção do Mercado Local (que tem um contrato de comodato), todos os equipamentos são da propriedade da Câmara Municipal. Se não os mantêm abertos são por exclusiva responsabilidade e incompetência da Câmara Municipal. É inaceitável que se coloque esta responsabilidade para cima desta Administração. Quando todo este processo foi gerido pelo Executivo da Câmara com incompetência, sem se acautelar as perdas económicas, culturais e de desenvolvimento para o Concelho de Castro Marim.

Relembramos que remetemos todos os dados dos equipamentos culturais e da educação, como os horários, distribuição das pessoas pelos equipamentos, as ementas e encomendas para a 1ª semana de cada cozinha, para que não houvesse problemas na transição.

Entramos em 2019, numa nova fase da vida da Novbaesuris EM SA. Continuaremos empenhados nas melhores soluções para esta entidade. Diversas decisões deverão ser tomadas, na defesa dos interesses de Castro Marim, sempre com respeito à legalidade das mesmas.

Assumimos por inteiro as responsabilidades, procuraremos soluções que permitam vencer as muitas dificuldades do nosso caminho, mas não toleramos, as calúnias, as culpas à Empresa Municipal de um processo que passou integralmente para a esfera da Camara Municipal. Trabalharemos como sempre, assentes nos pilares norteadores da absoluta seriedade, gradualismo, prudência, e na valorização do diálogo em vez da confrontação.

Todavia, não permitiremos que o Executivo da Câmara Municipal de Castro Marim continue a denegrir e difamar esta Administração, recorrendo aos meios legais que estiverem ao nosso alcance para repor a verdade e defender a nossa honra.

A Presidente do Conselho de Administração

Célia Brito”