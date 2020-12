Castro Marim apela aos munícipes para que façam Natal à janela

O Município de Castro Marim lançou um apelo aos residentes no concelho para que iluminem as janelas das suas casas, trazendo às ruas “alguma cor, brilho e vivacidade, que noutros anos costumávamos ver pela roda-viva dos últimos preparativos de Natal”.

“Neste Natal, sem a tradicional azáfama dos eventos e das festas, temos a oportunidade de manifestar o nosso carinho e cuidado de outras formas, mantendo a união e a partilha desta época festiva, mas vestindo-a de novas expressões”, diz a autarquia em missiva endereçada aos munícipes.

“O grande desafio da quadra natalícia deste ano será, mesmo distantes, fazermo-nos sentir presentes e tentar acalentar o coração àqueles que estão efetivamente mais isolados e sem o conforto de um lar alegre e iluminado. Por isso, as tradicionais luzes de Natal assumem uma particular relevância neste ano tão difícil e a autarquia de Castro Marim apostou na decoração e na iluminação de novos locais, pedindo agora à comunidade que se junte a este movimento de brilho e de cor, trazendo o Natal às suas portas e janelas”, sustenta.

Recorda que este ano não haverá o célebre Presépio de Sal ou a Exposição de Presépios, nem os tradicionais Cantares e concertos de Natal, nem a Festa de Natal Sénior, que reunia mais de 600 idosos, pois foi decidido, ainda muito antes do agravamento da situação pandémica no concelho, que todas as atividades culturais que implicavam contactos e ajuntamentos não se realizariam. “Mas há luzes, uma árvore gigante e um reforço dos cabazes de Natal às famílias que mais precisam, nomeadamente àquelas que, por força da pandemia, passaram a ter mais dificuldades”, acrescenta a Câmara de Castro Marim.

Além da iluminação de Natal, na Praça 1º de Maio, em Castro Marim, está uma árvore de Natal gigante, que pretende valorizar a fachada da Igreja Matriz de N. Sra. dos Mártires, a padroeira da vila e o mais emblemático símbolo de fé no Município.

A iluminação de Natal da Câmara Municipal de Castro Marim é um investimento próprio, que consiste na aquisição das estruturas e luzes que serão reutilizadas durante anos. Todas as lâmpadas são de tecnologia LED, materiais iluminativos de baixo consumo.

