Castro Marim aposta na educação ambiental nas praias do concelho

As praias do concelho de Castro Marim, premiadas com Bandeira Azul, Praia Acessível e Qualidade de Ouro, vão apostar este ano na educação ambiental e em zonas de não fumadores, anunciou a autarquia.

Os areais de Alagoa/Altura, Praia Verde e Cabeço obtiveram estes prémios graças a “um trabalho rigoroso e exigente da Unidade Orgânica de Ambiente e Serviços Urbanos, que se objetiva em promover a informação e educação ambiental, a qualidade da água, a gestão ambiental, a acessibilidade e a segurança e serviços das praias – postos de socorro e sinalização/informação”.

Uma das novidades deste ano foi a limitação de zonas de não fumadores a todos os concessionários, para promover o bem-estar, além da realização de várias atividades de educação ambiental.

Para fiscalizar e apoiar as novas competências da Câmara Municipal de Castro Marim, que assumiu a gestão das praias, a autarquia fez “um esforço acrescido para a estrutura técnica” e um protocolo com a Polícia Marítima.

“São marcas distintivas a que queremos que se some o reconhecimento de sermos praias seguras. Todas as medidas de segurança e prevenção à covid-19 têm sido tomadas, com a maior colaboração e compreensão dos empresários e comerciantes e munícipes locais”, refere o presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, Francisco Amaral.

No ano passado, a autarquia já tinha investido na implementação de uma beachcam em todas as praias, para “visualizar em tempo real toda a zona costeira do concelho”, além de dar informações sobre condições meteorológicas, o grau de afluência e o estado de ocupação do areal.

