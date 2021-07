Castro Marim arranca com testagem à população no fim de semana

A Câmara de Castro Marim vai iniciar a testagem da população à covid-19 no próximo fim de semana depois de um aumento de casos no concelho, sobretudo na zona turística de Altura, disse o presidente da autarquia.

Opresidente da autarquia, Francisco Amaral, apelou à participação de toda a população, num procedimento voluntário e gratuito, que tem por meta “detetar casos o mais rápido possível” para isolar infetados e “evitar surtos”, num concelho que ainda está com um nível de risco baixo.

“Estivemos a zero durante muito tempo e ontem, quarta-feira, começaram a surgir meia dúzia de casos aqui em Altura. O centro do Algarve e o barlavento estão descontrolados, como já estávamos à espera que pudesse acontecer. Agora chegou aqui ao sotavento e, como tal, resolvemos fazer testagem em massa no sábado e no domingo”, afirmou o autarca.

Francisco Amaral adiantou que a testagem irá arrancar em Altura, na zona mais turística e central da localidade balnear algarvia, com o apoio de técnicos e profissionais de saúde que se voluntariaram para o efeito.

“Temos a ideia de que esta nova variante, do vírus SARS-CoV-2, é muito contagiosa e isto está a descontrolar-se no Algarve, que é das piores regiões do país, por isso convém testar em massa e apanhar surtos em fases iniciais para se controlar a situação, porque não há outra maneira de fazer as coisas”, argumentou.

Francisco Amaral disse ainda que estes novos casos detetados no concelho levaram, inclusivamente, a encerrar um supermercado em Altura, no distrito de Faro, depois de detetadas infeções entre os funcionários.

Para o autarca só a testagem pode evitar uma maior propagação do vírus e garantir que a principal atividade económica da região, o turismo e a restauração, “que têm cumprido as medidas sanitárias”, não tem um segundo ano sem atividade, porque “não resistiria”.

A testagem em massa da população de Castro Marim foi anunciada hoje pelo município, que justificou a medida com o “agravamento da situação pandémica e com o aparecimento de novos casos no concelho”.

“Altura será o primeiro local de ação, sendo que é aqui que existe um maior fluxo de pessoas durante esta época. A testagem decorrerá nos dias 03 e 04 de julho, na zona pedonal, junto à Av. 24 de Junho. As inscrições são feitas no local”, referiu o município num comunicado.

A autarquia agradeceu o apoio do “grupo de voluntários” que assegura a realização da testagem, “que se tem manifestado sempre colaborativo e empenhado em todas as iniciativas”.

O município esclareceu ainda que de fora da testagem ficam crianças até aos 10 anos devido à “dificuldade da colheita da amostra”, assim como pessoas vacinadas ou recuperadas da doença.

JA | LUSA

PUB