Castro Marim assinala Dia Mundial da Saúde

Campanha “Não caia nisso”

A Câmara de Castro Marim promove a campanha “Não caia nisso” no próximo dia 8, no âmbito do dia Mundial da Saúde, uma ação da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia, que tem por objetivo alertar a população para os cuidados a ter no sentido de evitar as quedas nos grupos etários mais velhos.

A iniciativa vai acontecer na Biblioteca Municipal, pelas 16h00 e vai abordar o risco de quedas e a sua prevenção no envelhecimento. Segundo a Direção Geral de Saúde, a principal causa das lesões em idosos é a queda, sendo que, para a faixa etária entre os 65-74, ocorre em 76% dos casos e, para o grupo etário com mais de 75 anos, ocorre em 90% dos casos.

Esta sessão será dinamizada pelo coordenador do Grupo de Estudos de Ortopedia Geriátrica da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia, Dr. Carlos Evangelista e abordará também as consequências da problemática para as famílias.

“Não caia nisso” é uma iniciativa gratuita, com o apoio da Fundação Vodafone Portugal.