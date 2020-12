Castro Marim: Bibliomóvel inicia viagem com atividades de Natal

A carrinha itinerante da iniciativa “Bibliomóvel Perto de Si”, do projeto “Castro Marim (COM) Vida”, já iniciou viagem pelas localidades do concelho com várias iniciativas para seniores relacionadas com o Natal, anunciou a associação Odiana.

O veículo da biblioteca itinerante do município de Castro Marim vai percorrer as localidades do concelho como Altura, Monte Francisco, Furnazinhas e Alta Mora, com ateliers de artes manuais como costura e pintura, além de tertúlias e leitura.

A iniciativa arrancou com uma proposta decorativa para as festividades do Natal, com a entrega de kits individuais com todos os moldes e materiais necessários para a realização da atividade.

Quinze dias após a entrega dos materiais, haverá uma nova reunião para apresentação dos produtos finais, com a participação de uma monitora especializada em costura/trapologia.

Este projeto tem como objetivo “gerar convívio aos mais isolados, e em simultâneo ultrapassar os constrangimentos das ações em grupo”, segundo o comunicado.

A iniciativa é gratuita mas é necessária inscrição obrigatória através do e-mail [email protected] ou do telefone 281 531 171.

Como isso: Gostar Carregando...