Castro Marim: Caminhadas pretendem diminuir solidão dos idosos

O projeto “Volta ao Monte” está de regresso ao concelho de Castro Marim com caminhadas regulares no interior do território, com o objetivo de diminuir a solidão e isolamento social dos idosos, anunciou a Associação Odiana.

Este projeto é realizado em parceria com o município de Castro Marim e pretende “atenuar a inatividade física e mental dos idosos, incentivando para isso a caminhada”, segundo o comunicado.

“A ideia é que a atividade física junto da população idosa tenha um impacto positivo no seu estado geral de saúde e qualidade de vida, atuando na redução do isolamento social dos idosos. Ou seja, a velha máxima, mas desta vez invertida: Corpo são, Mente sã!”, refere a associação.

As caminhadas regressaram nos dias 13 e 14 de maio nas localidades de Alta Mora, Furnazinhas e Azinhal, com o tema “A importância da atividade física e mental na terceira idade”, terminando com uma degustação de um lanche convívio com produtos da Dieta Mediterrânica.

Os seniores que participaram na iniciativa receberam chapéu, t-shirt e pedómetro, que servirá para monitorizar a atividade física.

As caminhadas vão decorrer até ao segundo semestre de 2022, três vezes por semana, com a duração de uma hora.

