Castro Marim: Casa cheia na 7.ª Gala de Dança

O Revelim de Santo António, em Castro Marim, registou casa cheia no passado domingo, para a assistir à 7ª Gala de Dança. A iniciativa, da responsabilidade da Câmara Municipal de Castro Marim, reuniu as melhores escolas de dança do território do Baixo Guadiana.

Presentes nesta

edição estiveram as “Arutla”, que este ano celebram o seu 20º aniversário, as

“Splash”, o Conservatório Regional de Vila Real de Santo António, a Academia de

Ballet Contemporâneo e a Academia de Música de Tavira. Pelo palco passaram mais

de duas centenas de crianças e jovens, que brindaram o lotado anfiteatro com um

espetáculo de movimento, luz e música, recheado de performances únicas, desde o

hip-hop à dança clássica.

Esta Gala

pretende valorizar e reconhecer o trabalho admirável que estas escolas

desenvolvem com os jovens do território, promovendo, simultaneamente, o gosto

pela expressão artística e pela prática de uma disciplina artística, formando

não só artistas mas também cidadãos.

Presentes no

evento estiverem, em representação do Município de Castro Marim, Francisco

Amaral, presidente da autarquia, e a vice-presidente Filomena Sintra, que

enalteceu “a importância do trabalho que estas escolas desenvolvem ao longo do

ano e a quantidade de jovens envolvidos, estando todas eles de parabéns”.