Castro Marim celebra Dia da Freguesia com Juan Santamaria

A vila de Castro Marim vai comemorar o Dia da Freguesia a 8 de julho com uma sessão solene e um concerto de Juan Santamaria, anunciou a autarquia.

As comemorações têm início às 20:30, na Praça 1.º de Maio, com a atuação musical de Elsa & Ricardo, seguida da sessão solene com distinções, pelas 21:00.

Para terminar, Juan Santamaria sobe ao palco pelas 21:30, com os seus temas populares e de fado.

Juan Santamaria, nascido em Ayamonte (Espanha), foi descoberto por Amália Rodrigues e iniciou a sua carreira artística em Portugal, estreando-se no Coliseu do Porto.

Devido à pandemia de covid-19, a lotação é limitada à disponibilidade do recinto.

