Castro Marim celebra o Dia Mundial da Alimentação com atividades

O Dia Mundial da Alimentação, assinalado no dia 16 de outubro, será celebrado na Biblioteca Municipal de Castro Marim com o lançamento de livros e workshops, divulgou o município.

Em parceria com a Associação In Loco, o município de Castro Marim promove uma tarde dinâmica na Biblioteca Municipal, com ações que procuram e informar e promover uma alimentação saborosa, saudável e económica.

As ações são dinamizadas em torno da nova edição do livro “O Prato Certo”, com truques e dicas de receitas saborosas, simples e acessíveis, inspiradas nos princípios da alimentação mediterrânica.

O evento contará com a participação de uma nutricionista e com a realização de um workshop culinário organizado por um chef convidado. No mesmo dia, vai decorrer ainda um pequeno mercado com a venda de produtos alimentares locais e saudáveis, numa perspetiva de valorização dos recursos endógenos e incentivando a produção e o consumo de proximidade. A tarde comemorativa continua com uma exposição sobre o “Desperdício Alimentar”, uma das grandes preocupações do nosso tempo, já que mais de 2,5 milhões de toneladas da comida produzida anualmente são perdidas ou desperdiçadas, segundo dados do World Wide Fund for Nature (2021).

A jornada dedicada à alimentação tem início às 15:00, sendo dirigida a todos os interessados, mas com limite de participantes segundo as normas da DGS e inscrição prévia para o telefone 281 510 747.

Créditos fotográficos: Câmara Municipal de Castro Marim

Esta é uma das muitas iniciativas que o município de Castro Marim tem vindo a desenvolver nas áreas da saúde, reeducação alimentar e do ambiente, destacando-se os programas desportivos “Põe-te em Forma” e “Ao Ritmo dos 60”, do 1º programa municipal de Combate à Obesidade e do programa ambiental “Jovens pelo Ambiente”.

