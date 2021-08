Castro Marim celebra padroeira com espetáculo de Ana Laíns

A Festa em Honra da Nossa Senhora dos Mártires, que vai decorrer a 15 de agosto, em Castro Marim, vai contar com um espetáculo de Ana Laíns, anunciou a autarquia.

A manifestação de fé para com a padroeira de Castro Marim, que junta anualmente milhares de pessoas, vai ser assinalada com a passagem da imagem da Nossa Senhora dos Mártires pelo percurso tradicional, às 18:00.

No mesmo dia, estará patente uma exposição de rua com 21 painéis, onde se poderá revisitar os momentos de devoção à padroeira ao longo dos últimos anos.

Às 19:30 será celebrado o Terço Mariano e uma missa solene na Praça 1.º de Maio, com lotação reduzida, regras da Direção-Geral de Saúde relativas à pandemia de covid-19 e transmissão em direto na página de Facebook do município.

Pelas 22:00, o Revelim de Santo António vai receber a artista, num recinto com ocupação limitada, onde será necessária a marcação prévia de lugar no Gabinete de Apoio ao Munícipe ou através do telefone 281 510 778.

O concerto da cantora de fado e música tradicional portuguesa é gratuito, com uma área que inclui circuito de entrada, lugares marcados e desinfetante, além da obrigação do uso de máscara.

As celebrações em honra de Nossa Senhora dos Mártires são organizadas pela paróquia de São Tiago e pela Câmara Municipal de Castro Marim, com o apoio do Serviço Municipal da Proteção Civil.