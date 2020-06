Castro Marim celebrou Dia do Município com destaque no combate à pandemia

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Câmara Municipal de Castro Marim celebrou ontem o Dia do Município, homenageando a terra, as gentes e a história do concelho, além de destacar o combate à pandemia de covid-19, anunciou a autarquia.

A cerimónia decorreu na Biblioteca Municipal de Castro Marim e contou apenas com a participação de alguns convidados, que assistiram à homenagem a duas pessoas que “no desempenho das suas funções neste contexto pandémico, foram exemplo de dedicação e de empenho ao serviço da população”.

Os homenageados foram o Delegado de Saúde Local, Dr. Mariano Ayala e o Sargento-Ajudante do posto territorial de Castro Marim, José Calvinho.

Durante a cerimónia, foi destacado o combate à pandemia através das medidas da Câmara Municipal de Castro Marim como o apoio social ao domicílio, a linha de apoio psicológico e a atribuição de vales alimentares a famílias vulneráveis, além do “trabalho louvável” da Subcomissão Municipal da Proteção Civil.

“Viver o Presente, Sonhar e Construir o futuro”, foi o mote da segunda parte da sessão solene, que contou ainda com uma explanação da vice-presidente, Filomena Sintra, acerca dos investimentos feitos este ano, que foi também o primeiro ano de governação de um curto mandato deste executivo que resultou das eleições intercalares realizadas em 2019.

Para encerrar as comemorações do Dia do Município, a fadista algarvia Nádia Catarro protagonizou um espetáculo musical que foi transmitido em direto na página de Facebook da Câmara Municipal de Castro Marim, tal como aconteceu com a sessão solene.

“Devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para tornar menos sofrível e menos penosa a vida de quem nos rodeia, pensando e agindo com elevação e nobreza de carácter, naqueles que mais sofrem e que mais necessidades têm e que, no fundo, só anseiam por viver com os seus com o mínimo de dignidade”, referiu o presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, Francisco Amaral.

O autarca garantiu ainda que vai continuar a trabalhar em projetos como o abastecimento de água a mais de 30 povoações, a construção da Ciclovia da Lezíria, do passadiço Altura-Manta Rota, do Lar de Idosos de Altura, do Centro de Atividades Náuticas de Odeleite e a criação de condições para o crescimento de novos empreendimentos hoteleiros.