CASTRO MARIM: Concerto de Carminho hoje, Dia do Município

Um concerto com a fadista hoje, pelas 22 horas, no Revelim de Santo António, é o ponto alto das celebrações do Dia do Município de Castro Marim.

As comemorações começaram no dia 22 de junho, com a peça de teatro “Sal e Sombra”, que volta ao palco da Biblioteca Municipal de Castro Marim, pelo grupo de teatro do CCD (Centro de Cultura e Desporto da Câmara Municipal).

A véspera do feriado, foi marcada pelo tradicional Arraial de São João, na Praça 1.º de Maio, a sardinhada, festa, mas o momento alto foram as Marchas Populares, protagonizadas pela Junta de Freguesia de Castro Marim e pela Banda Musical Castromarinense, e à entrega dos prémios do Concurso de Mastros, que vai já na sua vigésima edição consecutiva e que conta sempre com o empenho e a dedicação das associações e clubes locais.

No mesmo dia foi apresentado ao público o resultado do repto lançado este ano à Universidade do Tempo Livre (UTL), que foi dar mais vida e cor a alguns recantos do concelho de Castro Marim. Assim, no Mercado Local de Castro Marim, vamos poder conhecer alguns dos trabalhos usados para intervir de forma criativa e positiva no mobiliário e no espaço público, trazendo a Castro Marim o conceito de arte urbana, com um espaço e uma dinâmica cada vez maiores no turismo de Portugal. Os restantes trabalhos estão em exposição pelo concelho de Castro Marim (São Bartolomeu, Altura, Castro Marim, Corte Pequena, Furnazinhas, Alta Mora, Azinhal, Monte Francisco), com mensagens de amizade, paz, solidariedade e amor, trazendo uma nova forma de arte a estes locais.

Entre as muitas novidades apresentadas pela UTL, houve uma demonstração das Danças de Salão, que foi a grande inovação dos cursos deste ano letivo, um pedido feito pelos formandos da universidade sénior.

Hoje, dia 24 de junho, depois do hastear da bandeira (9h00), a Banda Musical Castromarinense fez a Arruada, seguindo-se uma missa (10h00) na Igreja de N. Sra. dos Mártires.

A sessão solene, às 11h, na Biblioteca Municipal de Castro Marim, vai dividir-se em dois grandes momentos. O primeiro, de distinção dos melhores alunos do Agrupamento de Escolas de Castro Marim, e o segundo, de homenagem aos produtores locais, desde o artesanato, passando pelos produtos alimentares, até à produção de sal e flor de sal, numa estratégia de incremento e estímulo ao crescimento e valorização dos recursos locais, que abrem caminho à sustentabilidade económica, mas são sobretudo um grande estímulo social, reforçando a identidade e a autoestima da comunidade e potenciando uma maior e unificada pro-jeção do território.

Às 21h00 começa o Revelim de St. António acolhe o espetáculo do Trio “Bela Luísa”, que antecede o grande concerto de Carminho. Grande voz do fado e uma das artistas portuguesas com maior projeção internacional, Carminho editou o seu primeiro disco em 2009, no mesmo ano em que colaborou com Pablo Alborán em “Perdona- me” e se tornou na primeira artista portuguesa a atingir o número 1 do top espanhol. “Maria” é o título que Carminho escolheu para o seu novo álbum, o quinto da sua carreira e o mais pessoal de sempre, com várias canções da sua autoria.

Neste que é um dia dedicado ao Município de Castro Marim, a autarquia empenha-se em apresentar todos os anos um rico e diversificado programa cultural, numa homenagem a Castro Marim, às suas gentes e à sua história.