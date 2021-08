Castro Marim cria Gabinete de Crise para apoiar vítimas do incêndio

A Câmara Municipal de Castro Marim já criou um Gabinete de Crise para apoiar as vítimas do incêndio que lavrou esta semana no concelho, anunciou a autarquia.

Do incêndio resultaram casas e armazéns destruídos, além de uma família que perdeu todos os seus bens e outras que viram as suas plantações agrícolas reduzidas a cinzas.

“Os apoios do estado, carregados de burocracia e morosidade, podem não responder a estas situações, que requerem ajudas urgentes. Temos pelo menos uma família que perdeu tudo neste incêndio, não vamos deixá-la desamparada à espera de apoios

que nunca levam menos de um ano”, refere o presidente do município, Francisco Amaral.

Este gabinete irá dar apoios económicos urgentes aos agricultores mais carenciados e apoiar à replantação de efetivos de produção, além da aquisição urgente de rações para animais e a abertura de uma conta solidária para a população mais atingida.

Estas medidas vão representar “um investimento considerável”, segundo o comunicado, mas a autarquia considera como “fundamental para as pessoas e para o território”.

O autarca salienta ainda que existiram falhas no combate ao incêndio relativamente à retirada de meios aéreos, qualificando de “superficiais e enganadoras” as declarações da secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, que classificou os resultados como positivos.

Amanha, o Diretor Regional de Agricultura virá a Castro Marim, a convite de Francisco Amaral, para reunir com os agricultores das áreas atingidas, no Centro Multiusos do Azinhal, pelas 15:00.

No terreno estará ainda um gabinete móvel para ajudar as pessoas a preencher as fichas de ocorrência de prejuízos agrícolas.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Castro Marim agradece aos mais de 600 bombeiros que combateram as chamas, à GNR, à Cruz Vermelha Portuguesa, ao INEM, ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, às Instituições Particulares de Solidariedade Social, voluntários, funcionários da autarquia, Proteção Civil, associações de caçadores, populares e empresas.

