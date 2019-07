Castro Marim: Crianças especiais aguardam pelas Férias Ativas

A propósito do programa de Férias Ativas, organizadas durante a época de verão pela Câmara Municipal de Castro Marim, a CDU emitiu uma nota de imprensa, criticando a edilidade por excluir do programa, segundo dizem, 15 crianças com necessidades especiais, situação que é contestada pelo executivo municipal.

A CDU está a

fazer eco da denúncia de uma mãe que também fez chegar a mesma queixa ao nosso

Jornal. A mãe em causa diz que “as crianças especiais, deviam ser as primeiras

a integrar o programa de férias, são discriminadas por terem problemas”. A CDU que

refere ter tido uma reunião com a mãe da criança em causa, questiona a razão “porque a autarquia que

assume a inclusão como um fator decisivo no acesso às atividades para as Férias Ativas

e diz ter “humanismo entranhado nas veias, com uma governação de excelência, é

capaz de deixar pais e filhos sem resposta durante vários dias”.

A Câmara Municipal de Castro Marim, por seu turno, em declarações ao nosso

Jornal, lamenta a atitude da CDU, sublinhando que este partido “não lhe fez

qualquer pedido de esclarecimento sobre a situação, nem apresentou qualquer sugestão

para resolver o problema” estando a autarquia a aguardar que uma entidade por

si contactada, disponibilize técnicos capacitados para acompanharem essas

crianças com necessidades especiais.

Sobre as Férias Ativas de Verão

2019, a edilidade esclarece que “foram admitidas todas as crianças que

respeitavam as regras inerentes à inscrição no programa, existindo 4 crianças e

não 15, como diz a CDU, referenciadas, que se inscreveram, mas que manifestam

dificuldade de adaptação às Férias Ativas, por um conjunto de condicionantes que

se prende com a natureza do programa”.

Estas crianças são integradas – segundo o executivo – num programa de

educação especial, havendo da própria escola um relatório nesse sentido, pelo

que a Câmara Municipal está a analisar as modalidades que as Férias Ativas

oferecem e as condições passíveis de adaptação, identificando e avaliando as

características e condições individuais de cada um dos casos.

Diz a Câmara Municipal, que são crianças com necessidades educativas

especiais e que devem, por força do Decreto-Lei 54/2018, ter acesso, no âmbito

escolar, a programas inclusivos, com docentes de educação especial, situação

esta que o programa Férias Ativas não contempla, por não fazer parte do sistema

educativo escolar e não ter a intervenção de docentes de educação especial. Apenas

existem – diz o executivo – “monitores de acompanhamento e monitores das

próprias atividades”.

Apesar de se procurarem soluções para todos, a Câmara Municipal de Castro

Marim sublinha que este programa, que é de acesso gratuito e disponível todo o

verão, tem uma panóplia tão diversa de atividades, como canoagem, karaté,

dança, folclore que, nem sempre se adaptam ou facilitam a integração destas

crianças com necessidades específicas.

A Câmara Municipal de Castro Marim termina a nota de imprensa, explicando

que tentou, desde logo, adequar o Programa Férias Ativas, dentro da sua

natureza técnica, às necessidades daquelas crianças, contactando uma associação

especializada para disponibilizar técnicos com essa habilitação e que aguarda,

ainda, resposta.

Esta é uma condição essencial – diz o executivo – à integração destas

crianças e para a qual espera receber resposta dentro de poucos dias.

“Queremos que a resposta seja rápida, mas também realmente inclusiva” –

conclui o executivo.