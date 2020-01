Castro Marim: Descentralização em debate na Casa do Sal

Vai ter lugar amanhã, pelas 18,30 horas, na Casa do Sal, em Castro Marim, uma Tertúlia sobre a Descentralização de Competências / Regionalização, com o painel de residentes do blog Lugar ao Sul.

Num momento crucial para a reforma administrativa do País, e em que o Algarve desespera por maior autonomia decisória nos processos que lhe governam a vida, os participantes vão debater as diferentes opções que se perfilam para o modelo dessa transformação.

Descentralização de competências a gosto e por imposição ou regionalização? Qual a panaceia para os males de periferia decisória de que padece o Algarve? são algumas das questões em equação.

O debate será moderado pelo jornalista João Tiago.