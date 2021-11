Castro Marim: Dezenas de pessoas caminharam contra o cancro da mama

Dezenas de pessoas caminharam este domingo, dia 31 de outubro, em Castro Marim pela prevenção do cancro da mama, no âmbito da campanha “Outubro Rosa”, anunciou a autarquia.

Esta caminhada solidária, organizada pela Junta de Freguesia de Castro Marim, recolheu donativos em troca de uma t-shirt ou um boné, que serão posteriormente entregues à Associação Oncológica do Algarve.

Esta causa associou-se ainda à Paróquia de Santiago com a iluminação rosa colocada na Igreja Matriz, através de uma iniciativa articulada com a Câmara Municipal de Castro Marim, que recentemente reparou o telhado e pintou a fachada do edifício.

O “Outubro Rosa” nasceu nos Estados Unidos da América nos anos 90 do século passado com o objetivo de “inspirar a mudança e mobilizar a sociedade para a luta contra o cancro da mama”

Por ano, são diagnosticados mais de seis mil novos casos de cancro da mama em Portugal.

