Castro Marim é Município Amigo do Desporto

O Município de Castro Marim recebeu na passada sexta-feira o galardão do programa “Municípios Amigos do Desporto”, atribuído pela plataforma Cidade Social, que conta com o apoio institucional da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto.

Para atribuição do título são consideradas dez áreas: organização desportiva, instalações, eventos, programas, estratégias de sustentabilidade ecológica, desporto solidário, parcerias, realidade desportiva, legislação, marketing e inovação.

A distinção, à qual o Município de Castro Marim se candidatou este ano pela primeira vez, vem

reconhecer publicamente o trabalho desenvolvido na área desportiva, em que se destaca a implementação de programas pioneiros no país, como o Programa Municipal de Combate à Obesidade. O galardão reconhece, além disso, o apoio às associações desportivas, com as quais a autarquia também estabelece parcerias, procurando alargar a oferta desportiva no concelho, e a formação técnica contínua.

O programa “Município Amigos do Desporto” conta ainda com a parceria da APOGESD – Associação Portuguesa de Gestão do Desporto, DGS – Direção Geral da Saúde, ANG – Associação Nacional de Gerontólogos, APDD – Associação Portuguesa de Direito do Desporto, UPDTEF – União Portuguesa de Diretores Técnicos e Técnicos de Exercício Físico e a Federação Portuguesa de Basquetebol.

PUB